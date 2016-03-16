خالد يوسف: سنقدم تشريعات تعطي الشعب حقه في الحرية.. ولابد من تعديل قانون «التظاهر»

قال النائب البرلماني والمخرج السينمائي، خالد يوسف، إن قضيتي الحريات والعدالة الاجتماعية على رأس أجندته التشريعية.

وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في لايف»، مساء الأربعاء، «سنتقدم بحزمة تشريعات تعطي الشعب المصري حقه في الحرية، والحياة الكريمة، وتحقق كافة المطالب التي خرج من أجلها في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو».

وأوضح «لابد من تعديل قانون التظاهر، والأخذ بالملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعد مؤسسة حكومية»، متابعًا: «حق التظاهر اكتسبناه بعناء شديد، ولا يمكن التفريط به».

> وتابع حديثه، قائلًا: «هناك مواد أيضًا مقيدة للحريات بقانون العقوبات، لابد من تعديلها»، مضيفًا: «هذه المواد أدت إلى حبس إسلام بحيري، وأحمد ناجي، بالمخالفة للقانون».