أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدا.. البابا تواضروس يترأس ذكرى تنيح البابا شنودة بوادى النطرون

Google+ Print
غدا.. البابا تواضروس يترأس ذكرى تنيح البابا شنودة بوادى النطرون غدا.. البابا تواضروس يترأس ذكرى تنيح البابا شنودة بوادى النطرون

البابا تواضروس – أرشيفية

صرح الدكتور بشارة عبد الملك، عضو المجلس الملى لمطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بأن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس غدًا الخميس، قداسًا إلهيًا بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لإحياء الذكرى الرابعة للمتنيح البابا شنودة الثالث. وأضاف عضو المجلس الملى بالبحيرة، أن وادى النطرون سيفتح أبوابه لاستقبال الوافدين من جميع المحافظات، وذلك للمشاركة فى إحياء ذكرى المتنيح البابا شنودة، مضيفًا أنه سيتم فتح مزار البابا شنودة بالدير، وكذلك ذكرى نياحة القمص فلتاؤس وسيامة عدد من الكهنة لكنائس القاهرة. وأوضح الدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى بالبحيرة أن عددًا كبيرًا من المطارنة والأساقفة والآباء والكهنة سيشاركون البابا تواضروس القداس، وعلى رأسهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بالإضافة إلى رهبان الدير بوادى النطرون. كما أكد بشارة عبد الملك أن جميع الكنائس فى ستحيى ذكرى المتنيح البابا شنودة، بالتزامن مع القداس الذى يترأسه، لمنح الشعب القبطى فرصة المشاركة فى إحياء ذكراه. يُذكر أن البابا ولد عام 1923، والتحق بالرهبنة عام بدير السريان، ثم تم رسامته أسقفًا للتعليم، وكان سكرتيرًا للمتنيح البابا كيرلس السادس، وتم تجليسه على الكرسى البابوى فى 14 نوفمبر عام 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) فى تاريخ البطاركة وتوفى فى 17 مارس عام 2012 ، عن عمر يناهز 89 عامًا ثم تولى المسئولية الأنبا باخوميوس لحين تسليمها للبابا تواضروس الثانى البابا رقم ( 118 ).

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر