غدا.. البابا تواضروس يترأس ذكرى تنيح البابا شنودة بوادى النطرون

صرح الدكتور بشارة عبد الملك، عضو المجلس الملى لمطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بأن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس غدًا الخميس، قداسًا إلهيًا بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لإحياء الذكرى الرابعة للمتنيح البابا شنودة الثالث. وأضاف عضو المجلس الملى بالبحيرة، أن وادى النطرون سيفتح أبوابه لاستقبال الوافدين من جميع المحافظات، وذلك للمشاركة فى إحياء ذكرى المتنيح البابا شنودة، مضيفًا أنه سيتم فتح مزار البابا شنودة بالدير، وكذلك ذكرى نياحة القمص فلتاؤس وسيامة عدد من الكهنة لكنائس القاهرة. وأوضح الدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى بالبحيرة أن عددًا كبيرًا من المطارنة والأساقفة والآباء والكهنة سيشاركون البابا تواضروس القداس، وعلى رأسهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بالإضافة إلى رهبان الدير بوادى النطرون. كما أكد بشارة عبد الملك أن جميع الكنائس فى مصر ستحيى ذكرى المتنيح البابا شنودة، بالتزامن مع القداس الذى يترأسه، لمنح الشعب القبطى فرصة المشاركة فى إحياء ذكراه. يُذكر أن البابا ولد عام 1923، والتحق بالرهبنة عام بدير السريان، ثم تم رسامته أسقفًا للتعليم، وكان سكرتيرًا للمتنيح البابا كيرلس السادس، وتم تجليسه على الكرسى البابوى فى 14 نوفمبر عام 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) فى تاريخ البطاركة وتوفى فى 17 مارس عام 2012 ، عن عمر يناهز 89 عامًا ثم تولى المسئولية الأنبا باخوميوس لحين تسليمها للبابا تواضروس الثانى البابا رقم ( 118 ).