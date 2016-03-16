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عودة جريئة إلى مكياج الأوسكار في هذا العدد من " سيدتي"

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الثلاثاء 15-03-2016 18:01

كانت العروض على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2016 في غاية الأناقة، لاسيما في مجال تسريحات الشعر، التي دمجت بين الكلاسيكية والابتكارات الجديدة؛ إضافة إلى المكياج الطبيعي الذي ارتكز على إبراز جمال النجمات بعيداً عن المبالغة، لكن لم تخلُ السجادة الحمراء من الأخطاء الجمالية.

تابعي في هذا العدد من مجلة " سيدتي" أسوأ وأجمل إطلالات المكياج والتسريحات التي طبعت أوسكار 2016.


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Best For Me
مكياج وتسريحة العام
استطاعت أوليفيا وايلد Olivia Wilde أن تجمع في إطلالتها كل صيحات الموضة بشكل متوازن بين الكلاسيكية والجاذبية. وقد أعجبتنا كثيراً تسريحتها التي تعتبر مناسبة للسجادة الحمراء إلى جانب المكياج المتكامل.
للحصول على إطلالة أوليفيا وايلد Olivia Wilde ننصحك بـ:
-استخدام الضفيرة في تسريحاتك، ولاسيما الكعكة في السهرات
-تجربة الظلال البرونزية والبنية على الزاوية الخارجية للجفن العلوي من العين
-استخدام الظلال اللامعة لإشراق العين
-استكمال الظلال الداكنة تحت الجفن السفلي لتكبير العين
-الاستعانة بالرموش المستعارة
-الاكتفاء بأحمر الشفاه البيج المطابق للون البشرة.

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سيدتي

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