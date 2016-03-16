هذه هي الهدية المناسبة لأمك!

يأتي عيد الأم مع اقتراب فصل الصيف، وفي هذه الفترة تحتاج السيدة إلى تغيير عطرها واستخدام رائحة جديدة ومشرقة مناسبة للفصل الجديد. ومَن أغلى منك كي يهدي أمّك الرائحة التي تليق بها؟ اخترنا لك في هذا الموضوع أحدث 10 عطور، تابعي مكوّنات وتفاصيل كل عطر واختاري الرائحة التي تجدينها تعكس شخصية أمك.

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إذا كنت تجدين أن أمك امرأة خجولة ولا تحب أن تسلّط الضوء عليها، ننصحك أن تهديها رائحة تمثّل جرأة ونقاء الورود. عطر "دولتشي روزا إكسلسا" Dolce Rosa Excelsa من "دولتشي أند غابانا" Dolce And Gabbbana.

كما تكتمل الأنوثة والكلاسيكية والنعومة في هذا العطر الذي لا مثيل له، " شانيل 5" Chanel n.5 من "شانيل" Chanel.

أما إذا كانت أمك تحب الحياة وتتميّز بشخصيتها المرحة والمبتسمة أو تشتهر بحركتها الدائمة، فاختاري لها العطور التي ترتكز على الأزهار والفواكه:

عطر بتركيبة متناغمة، تبدأ مع نغمات رقيقة ومتألّقة من الماندرين، البرغموت والبهار. وتعزّز قلبه الكثيف والمخملي لمسات من الفاوانيا، البنفسج، وزنبق الوادي، قبل وصول العذوبة الحاضنة لورود سنتيفوليا الإيطالية. عطر "روزا نوبيل" Rosa Nobile من "أكوا دي بارما" Aqua Di Parma.

" رويال مارينا" Royal Marina من "مارينا دو بوربون" Marina De Bourbon: تطغى على الدرجات الأولى نفحة من زهرة أمارلس وحبوب نخل الآساي مع لمسة منعشة. أما قلب العطر، فهو معزّز بدرجات السوسن والياسمين وحبوب التونكا الخفيفة والغامرة.

" ناستورتيوم أند كلافر" Nasturtium & Cloverمن "جو مالون" Jo Malone: مساكب من نبتة النفل الرائعة تعبرها عشبة الروكيت المفلفلة فتتألّق بالانتعاش مع تتمّة من الليمون البرّاق. تزهر زهرة الكبوسين في الجوهر، وتتشابك مع بتلات الياسمين. في نهايته، تكمن متعة الفيتيفر الذي يشكّل قاعدة العطر بدفء آسر.

وللسهرات عطر بمكوّناته الثلاث: الزعفران، الورد والدراق، " اكستريم" Extreme من "أزارو" Azaro

وتبقى الروائح المثالية للأم الشرقية التي تحب أن تحافظ على كلاسيكيتها وقوّة شخصيتها بعطور عربية.

عطر شرقي بامتياز بروائح الأزهار الطازجة من البرغموت، الماغنوليا، الفاوانيا، والياسمين،

" كاميسيا 113" Camiccia 113 من "فيري" Ferre.

أو كيمياء مطلقة بين الشرق والغرب، والكلاسيكي والحديث، والإشراق والغموض ليشكّل عطراً فريداً من نوعه، "أمبر مسك" Amber Musc من "نارسيسو رودريغز" Narciso Rodriguez.

وإذا كانت أمك تبحث عن الأنوثة بما يناسب جرأة شخصيتها العربية، فننصحك أن تهديها " بوازون غيرل" Poison Girl من "ديور" Dior.

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