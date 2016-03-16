شوبار فينتاج إديشن عطر في نسخة محدودة للخبراء المتذوّقين فقط

طوال تاريخها، احتفلت دائماً دار شوبار بنوع أزلي من الاناقة والرهافة. رجل شوبار النبيل هو خبير ومتذوّق حقيقي، رجل عالي الرقي مع عين على الجمال. وكجامع تحف حكيم، يقدر تمام التقدير قيمة الأشياء التي يحيط بها نفسه، سواء كانت ساعة، عطر فاخر أو سيارة كلاسيكية.

بالنسبة لشوبار، يصل الاهتمام بالجماليات إلى أبعد من الابتكارات الفخمة الخاصة بالشركة، ليشتمل على عوالم مختلفة، أبرزها عالم السيارات الكلاسيكية. ومثل الساعات الفاخرة، تجمع الدقة، الاعتمادية والأناقة وتعكس أحدث المهارات والحرفية أكثر تطوراً للشركات التي تصممها.

حافظت دار شوبار على روابط وثيقة مع عالم سباقات السيارات الكلاسيكية على مدى السنين، مقدمة الدعم إلى العديد من المنافسات الكلاسيكية مثل سباق "ميلي ميليا" (Mille Miglia Race). أوحت هذه الشراكة المثمرة بتصميم العديد من الساعات وخطٍ من العطور تضمن "شوبار ميلي ميليا" (Chopard Mille Miglia) و"شوبار ميلي ميليا إكستريم" (Chopard Mille Miglia Extreme).

... مزج مقاربات مميزة لمعظم النفحات الراقية...

تماشياً مع Chopard Mille Miglia وChopard Mille Miglia Extreme، يحافظ " شوبار فينتاج إديشن" (Chopard Vintage Edition) على التباين المدهش بين اللافندر المنعش، نغمة جريئة من الأسفلت والجلد الشاعري. إلى هذه النفحات المميزة، أضاف صانع العطور الكبير برونو جوفانوفيتش (الشركة العالمية للعطور والنكهات IFF) بعناية بالغة مكوّنات نبيلة ورائعة تركّز على سلالة العطور الفخمة. يزاوج هذا السرخس (fougere) الشرقي والحصري بصورة مثالية بين الأناقة الكلاسيكية مع الشاعرية العصرية.

يقابل النفحات العلوية من اللافندر دفعة من العرعر (juniper) الأخضر والحامض. ومع البنفسج الذي يخفف من حدته، يعتبر القلب الكثيف من الأسفلت على حد سواء رجالياً جداً وغني بالغموض.استوحيت نفحة القاعدة من جلد "كانولي" (Connolly) الشهير، المادة المستخدمة تقريباً بشكل حصري في فرش السيارات الكلاسيكية الفخمة. تم مزجه مع "العنبر 83" (amber 83)، وهو نغمة مصممة خلال حقبة العشرينات الصاخبة، العقد الذي شهد ولادة سباق "ميلي ميليا". تقدم هذه التركيبة الشاعرية من الروائح العطرية النادرة تحية احترام إلى السباق الكلاسيكي الذي ألهم بهذا العطر المعقّد والمُركَّب.

... في عرض تقديم رمزي وفاخر للغاية...

يعيد Chopard Vintage Edition النظر في زجاجة Chopard Mille Miglia. تشير القارورة بجوانب فضيّة راقية إلى اللمسات المعدنية الأخيرة لساعات شوبار الفاخرة وإلى هيكل بعض من سيارات السباق الكلاسيكية. يذكِّر التآكل في الأعلى بقطع الغيار من الفولاذ المشغول بالفرشاة. بالنسبة للغطاء المميز، فهو يحاكي على حد سواء سوار ساعات "ميلي ميليا" (Mille Miglia) وإطار دانلوب الذي ألهم بتصميمها.

تم تعزيز العلبة الفضية الأنيقة والقابلة للطي بواسطة جزء علوي داكن ومذهل يحمل ختم أول حرف من اسم شوبار. يلف الكرتونة شريط أسود، يحتضن الشعار الأحمر والأبيض للعطر. يعكس التصميم الواضح والمرهف سعي رجل شوبار النبيل نحو الأناقة والأصالة.

ستكون نسخة Chopard Vintage Limited متوفرة لمدة قصيرة. ومثل التحف الفنية الثمينة التي ألهمت بتصميمه، تهدف هذه القارورة الفريدة لأن تصبح غرضاً حقيقياً يسعى وراءه جامعو التحف.