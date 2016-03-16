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شيسيدو تطلق مجموعة ظلال العيون "كولور مي بلايند" بألوان برّاقة

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الأربعاء 16-03-2016 19:40

ابرزي جمال عينيك مع مجموعة ظلال العيون من شيسيدو الغنية بالألوان الحيوية والتغطية البرّاقة. استقبالاً لموسم ربيع/صيف 2016 ومواكَبة لآخر صيحات الموضة في عالم الجمال، أطلقت شركة شيسيدو باقة مميّزة من ظلال العيون الرائعة المتوفرة في أكثر من 15 لوناً حيوياً. اختاري إذاً الألوان المثالية لإبراز عينيك بالاعتماد على مجموعة ظلال العيون الجديدة من شيسيدو الغنية بالألوان الربيعية الصيفية بامتياز ذات التغطية البرّاقة، لا سيما تدرجات اللون الأزرق المائي والزهري والبيج المستوحاة من ألوان حلوى غزل البنات والألوان المعدنية البرّاقة.

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سيدتي