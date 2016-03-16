ماسكارا Velvet Noir من MARC JACOBS

تطلق علامة مارك جاكوبس بيوتي مجموعة ماسكارا الرموش الثورية المستوحاة من الأنسجة المميّزة التي تبرع دار جاكوبس للأزياء بإدخالها في تصاميمها الرائعة المعروضة على أشهر المنصات العالمية، وأبرزها قماش المخمل والريش واللاميه. تألقي برموش كثيفة ومعزّزة القوام وبرّاقة بفضل هذه التركيبة الجديدة في Velvet Noir Major Volume Mascara.

ماسكارا الرموش الكثيفة Velvet Noir Major Volume Mascara (145 درهماً إماراتياً / 145 ريالاً قطرياً / 145 ريالاً سعودياً / 10.9 دنانير كويتية / 9.2 دنانير بحرينية) - استمتعي برموش كثيفة وطويلة تتميّز بقوام مخملي الملمس ومعزّز يضمن لك نتيجة رائعة لم تختبري مثلها قط بمجرد استخدامك طبقة واحدة فقط من هذه الماسكارا عالية الجودة. تم استيحاء هذه الماسكارا الثورية التي تمنح رموشك كثافة فور تطبيقها كما لو كنت تضعين الرموش الاصطناعية، من إحدى ذكريات طفولة مارك جاكوبس الجميلة بحيث كانت والدته تزيل أنسجة شريط قماش المخمل الأسود وتستخدمها بمهارة لابتكار شريط رموش اصطناعية أكثر كثافة وطولاً تزيّن بها رموشها الطبيعية. تتميّز الماسكارا مخملية القوام بتركيبة رائعة تجمع بين مختلف أنواع الجل والشمع الكريمي التي تمنحك تغطية ثابتة مقاومة للتلطيخ، كما يسهل لمسها بدون أي خوف من إفساد مكياجك. وبالنسبة إلى شكل ريشة الماسكارا، فهو مقوّس يمنحك تغطية سخية في وسط خط الرموش من أجل كثافة معزّزة، ويساعدك أيضاً في تحديد أطراف الرموش بطريقة بارزة وجميلة. متوفرة باللون الأسود Noir.

*بحسب نتائج دراسة اختبارية مستقلة، توفر ماسكارا Velvet Noir كثافة معزّزة بمعدل 3 أضعاف (زيادة بنسبة 300%) بعد استخدام طبقة واحدة، وبمعدل 18 ضعفاً (أي زيادة بنسبة 1800%) بعد استخدام 3 طبقات ماسكارا

تتوفر ماسكارا Velvet Noir من مارك جاكوبس بيوتي ضمن مجموعة ربيع 2016 حصرياً في كل متاجر سيفورا الشرق الأوسط اعتباراً من شهر أبريل 2016.