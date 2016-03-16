أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

Lancôme وSonia Rykiel: حبّ للعيش وألوان آسرة منبثقة من باريس

Google+ Print
Lancôme وSonia Rykiel: حبّ للعيش وألوان آسرة منبثقة من باريس Lancôme وSonia Rykiel: حبّ للعيش وألوان آسرة منبثقة من باريس

الأربعاء 16-03-2016 20:29

يسعد دار Lancôme أن تعلن عن تعاونها مع Sonia Rykiel في مجموعة مكياج خريف 2016. إنّه تعاون يتماشى مع سلسلة التعاونات التي كانت الدار رائدة فيها منذ بداياتها، مع شخصيّات من عالم الفنّ والموضة والمجوهرات الراقية.
ارتبط اسم هاتان الداران بالإرث الفرنسي وتجمعهما رؤية مشتركة حول الأنوثة المتحرّرة والنابضة بالحياة. صمّمتا معًا مجموعة كاملة للخريف غنيّة بالألوان وتنضح مرحًا وحرّيّة حقيقيّة من حيث درجات الألوان المستوحاة من سان جيرمان دي بريه، مسقط رأس دار أزياء Sonia Rykiel. بالفعل، تتمحور رؤية الدار حول الحرّيّة في درجات الألوان، حرّيّة مؤسّسة العلامة ورغبتها في المساهمة بطريقتها في تحرير المرأة ممّا فُرض عليها حتّى ذلك الحين. النساء اللواتي تتحرّر أجسادهنّ في قصّات المصمّمة الواسعة وباليت ألوانها النابضة بالحياة والمفعمة بالتفاؤل... الشكل الذي يرمز إلى أسلوب حياة جديد. نجحت جولي دو ليبران، المديرة الفنّيّة لدار Sonia Rykiel منذ انضمامها إلى الدار قبل عامين، برسم هويّة جديدة بأمانة لعلامة المؤسّسة الأنيقة ذات النفحة العصريّة. وقد قالت: "أرى في Lancôme امرأة ريكييل الحرّة والمرحة. تتمتّع بجمال طبيعيّ في بعض الأحيان ومعقّد أحيانًا أخرى ولكن لا يتبع أبدًا أيّ قواعد. تجمع الداران رؤية عصريّة للأنوثة أؤمن أنّها ملموسة لدى نساء اليوم".
أكّدت فرنسواز ليمان، المديرة التنفيذيّة لدار Lancôme الدوليّة، على هذه الروح المشتركة بقولها: "Sonia Rykiel هي أصدق تمثيل لفكرة معيّنة عن المرأة الباريسيّة. امرأة تغذّي حرّيتها التي حقّقتها بفرح وترفض خيار العمق أو الخفّة المفروضين عليها، امرأة جذّابة ومغرمة في آن معاً. إنّها "روح سان جيرمان"، فكرة السعادة كما يتصوّرها كلّ شخص، ويُعاد بناؤها بنشاط كلّ يوم".
مجموعة Sonia Rykiel x Lancôme المحدودة الإصدار ستصبح متوفّرة في نقاط بيع العلامة بدءًا من أغسطس 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي