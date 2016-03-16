Lancôme وSonia Rykiel: حبّ للعيش وألوان آسرة منبثقة من باريس

يسعد دار Lancôme أن تعلن عن تعاونها مع Sonia Rykiel في مجموعة مكياج خريف 2016. إنّه تعاون يتماشى مع سلسلة التعاونات التي كانت الدار رائدة فيها منذ بداياتها، مع شخصيّات من عالم الفنّ والموضة والمجوهرات الراقية.

ارتبط اسم هاتان الداران بالإرث الفرنسي وتجمعهما رؤية مشتركة حول الأنوثة المتحرّرة والنابضة بالحياة. صمّمتا معًا مجموعة كاملة للخريف غنيّة بالألوان وتنضح مرحًا وحرّيّة حقيقيّة من حيث درجات الألوان المستوحاة من سان جيرمان دي بريه، مسقط رأس دار أزياء Sonia Rykiel. بالفعل، تتمحور رؤية الدار حول الحرّيّة في درجات الألوان، حرّيّة مؤسّسة العلامة ورغبتها في المساهمة بطريقتها في تحرير المرأة ممّا فُرض عليها حتّى ذلك الحين. النساء اللواتي تتحرّر أجسادهنّ في قصّات المصمّمة الواسعة وباليت ألوانها النابضة بالحياة والمفعمة بالتفاؤل... الشكل الذي يرمز إلى أسلوب حياة جديد. نجحت جولي دو ليبران، المديرة الفنّيّة لدار Sonia Rykiel منذ انضمامها إلى الدار قبل عامين، برسم هويّة جديدة بأمانة لعلامة المؤسّسة الأنيقة ذات النفحة العصريّة. وقد قالت: "أرى في Lancôme امرأة ريكييل الحرّة والمرحة. تتمتّع بجمال طبيعيّ في بعض الأحيان ومعقّد أحيانًا أخرى ولكن لا يتبع أبدًا أيّ قواعد. تجمع الداران رؤية عصريّة للأنوثة أؤمن أنّها ملموسة لدى نساء اليوم".

أكّدت فرنسواز ليمان، المديرة التنفيذيّة لدار Lancôme الدوليّة، على هذه الروح المشتركة بقولها: "Sonia Rykiel هي أصدق تمثيل لفكرة معيّنة عن المرأة الباريسيّة. امرأة تغذّي حرّيتها التي حقّقتها بفرح وترفض خيار العمق أو الخفّة المفروضين عليها، امرأة جذّابة ومغرمة في آن معاً. إنّها "روح سان جيرمان"، فكرة السعادة كما يتصوّرها كلّ شخص، ويُعاد بناؤها بنشاط كلّ يوم".

مجموعة Sonia Rykiel x Lancôme المحدودة الإصدار ستصبح متوفّرة في نقاط بيع العلامة بدءًا من أغسطس 2016.