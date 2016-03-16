أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جنايات السويس تقضى بالمؤبد لـ15 إخوانيا والسجن 15 سنة لـ7 آخرين

Google+ Print
جنايات السويس تقضى بالمؤبد لـ15 إخوانيا والسجن 15 سنة لـ7 آخرين جنايات السويس تقضى بالمؤبد لـ15 إخوانيا والسجن 15 سنة لـ7 آخرين
أصدرت محكة جنايات السويس، اليوم الأربعاء، أحكام بالسجن المؤبد لمدة 25 عام على 15 من أعضاء جماعة الأخوان والسجن على 7 من أعضاء جماعة الأخوان لمدة 15 عاما وبراءة 3 منهم.

وفرضت الأمن بالسويس حراسة أمنية مشددة على محيط مجمع محاكم السويس خلال إصدار محكمة الجنايات للأحكام.

وأكد مصدر قضائي، أن المتهمين من أعضاء جماعة الأخوان تم معاقبتهم بأحكام السجن لأتهامهم بقتل مواطنين والتعدى على قوات الأمن بالسويس والتظاهر دون تصريح وإضرام النيران فى ممتلكات عامة وخاصة داخل محافظة السويس.

وأكد مصدر أمنى، أنة تم نقل المتهمين الى محبسهم بسجن عتاقة بالسويس عقب صدور الأحكام من محكمة السويس.


>براءة 20 من عناصر الإخوان بالسويس من تهمة التخريب والعنف
>http://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_20_%D9%85%D9%86_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/2589539#.VumyquJ96M8

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365