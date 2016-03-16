جنايات السويس تقضى بالمؤبد لـ15 إخوانيا والسجن 15 سنة لـ7 آخرين

أصدرت محكة جنايات السويس، اليوم الأربعاء، أحكام بالسجن المؤبد لمدة 25 عام على 15 من أعضاء جماعة الأخوان والسجن على 7 من أعضاء جماعة الأخوان لمدة 15 عاما وبراءة 3 منهم.

وفرضت الأمن بالسويس حراسة أمنية مشددة على محيط مجمع محاكم السويس خلال إصدار محكمة الجنايات للأحكام.

وأكد مصدر قضائي، أن المتهمين من أعضاء جماعة الأخوان تم معاقبتهم بأحكام السجن لأتهامهم بقتل مواطنين والتعدى على قوات الأمن بالسويس والتظاهر دون تصريح وإضرام النيران فى ممتلكات عامة وخاصة داخل محافظة السويس.

وأكد مصدر أمنى، أنة تم نقل المتهمين الى محبسهم بسجن عتاقة بالسويس عقب صدور الأحكام من محكمة السويس.

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