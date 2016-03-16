مؤتمر "القومى للبحوث": الاهتمام بصحة الطفل يبدأ داخل رحم الأم

اختتم قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث - مساء اليوم الأربعاء - مؤتمره الأول "نحو صحة طفل أفضل" بعدة توصيات تنصب جميعها للارتفاع بصحة الطفل المصرى، وقال الدكتور خالد المنباوى، رئيس قسم صحة الطفل إن التوصيات شملت:

1. الاهتمام بصحة الطفل يجب أن يبدأ وهو جنين فى رحم أمة وحتى يبلغ من العمر 18 سنة، لأن صحة الطفل هى المحطة الأولى فى الارتقاء بالحالة الصحية للمواطن المصرى.

>2. النمط الحياتى والغذائى للأسرة المصرية بصفة عامة يلعبان دورا مهما فى صحة ونمو الطفل المصرى.

3. نمط الحياة المصرى يحتاج كثيرا من المراجعة والتنظيم من خلال العديد من الهيئات المهتمة بصحة الطفل ابتداء من التعليم والثقافة والصحة والإعلام، ويشمل أيضا الربط مع الزراعة والصناعة والبيئة من أجل غذاء وهواء وحياة صحية وتعليم فعال لبناء مواطن متوازن ومتكامل ينفع وطنه ويساهم فى تنمية مجتمع.

4. تقديم الوعى الصحى للأسر المصرية جميعها حتى تتعرف على الطرق المثلى للتربية الأخلاقية والصحية الجيدة.

وأوضح الدكتور خالد المنباوى أن المؤتمر عقد برعاية رئيس المركز القومى للبحوث الدكتور أشرف شعلان، وشارك فيه قرابة 300 دكتور وباحث من المهتمين بصحة الطفل وطب الأطفال، وهو أكبر دليل على اهتمام الجميع وبحثهم المستمر فى مجال صحة الطب.

وتابع المنباوى: "المؤتمر شارك فيه ممثلون عن كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر ومعهد الدراسات العليا للطفولة، إضافة إلى الدكتور مرتضى الشبراوى الرئيس الشرفى للمؤتمر أستاذ طب الأطفال بكلية طب قصر العينى، والدكتور أحمد البليدى أستاذ ورئيس أقسام طب الأطفال بطب القاهرة".

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