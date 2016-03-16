إهمال علاج السكر فى الحمل يؤثر على حجم المولود

• ارتفاع السكر فى الدم

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كشفت دراسة بريطانية حديثة، نشر نتائجها مؤخراً الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، عن أن مستوى السكر فى الدم وسمنة الحامل يؤثران على حجم المولود. وأوضح الباحثون أن ارتفاع مستويات السكر فى دم الحوامل يجعل الطفل الذى تلده أثقل وزناً.ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات المعلومات الوراثية لأكثر من 30 ألف امرأة، ووجدوا أن النساء اللواتى يعانين من السمنة يلدن أطفالاً أكبر وزناً وأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى أيضاً.

وأكدت راشيل فريثى، الباحثة بجامعة إكستر الطبية، فى بريطانيا والمشاركة فى الدراسة أن النتائج أن زيادة وزن الحوامل وارتفاع نسبة السكر فى دمائهن يسبب مباشرة أطفالهن زيادة وزن أطفالهن.

• ارتفاع ضغط الدم

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ووجد الباحثون أيضا أن كل زيادة بنسبة 10 نقاط فى ضغط الدم الانقباضى للمرأة يعنى انخفاض 20% فى وزن الطفل المولود، لافتين إلى أن ضغط الدم الانقباضى هو الرقم الأعلى فى قراءة ضغط الدم، وهو ما يؤكد ضرورة علاج السكر وضبط مستواه أثناء الحمل. ونشرت نتائج الدراسة مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فى عدد شهر مارس الحالى.