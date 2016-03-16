حملة مكافحة البلهارسيا توفر 143 ألفا و200 جرعة مضادة للطفيليات بكفر الشيخ

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا لطلاب المدارس بمحافظة كفر الشيخ، وفرت 143 ألف و200 جرعة مضادة للطفيليات المعوية فى إطار الحملات التى تنظمها وزارة الصحة للحد من انتشار الأمراض المتوطنة حرصًا على صحة وسلامة تلاميذ المدارس .

وأضاف المحافظ خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الحملة تنتهى 7 من أبريل المقبل وتوفير الجرعات من عقار "البندازول" بواقع 2 جرعة على مدار 15 يومًا وتم حصر جميع طلاب الصف الأول الابتدائى على مستوى المحافظة البالغ عددهم 53869 تلميذًا وقامت إدارة الصيدلة بكفر الشيخ بصرف 143200 جرعة البندازول قرص ضمن الجرعات المخصصة لعلاج تلاميذ الريف والحضر بمنظومة التأمين الصحى.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سيتم حصر تلاميذ المدارس بالصف الأول الابتدائى، المستهدف تناولهم الجرعات المضادة للطفيليات على مستوى المحافظة، مضيفًا أنه بالحصر جاءت كفر الشيخ بعدد 9114 تلميذا، دسوق بعدد 8523، فوه بعدد 2308، ومطوبس بعدد 5778، قلين بعدد 4902، سيدى سالم بعدد 8499، الرياض بعدد 3285، بيلا بعدد 4236، الحامول بعدد 5250، بلطيم بعدد 2350 تلميذا وتلميذة.

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