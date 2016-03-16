فيديو | بعد أن أحرق مستوطنون عائلته.. «دوابشة» يصل إلى مدريد للقاء رونالدو

وصل الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة (خمسة أعوام)، وهو الناجي الوحيد من إحراق منزل عائلته في شمال الضفة الغربية في يوليو الماضي على يد مستوطنين متطرفين، الأربعاء، إلى مدريد، حيث دعاه نادي ريال مدريد للقاء نجوم الفريق الملكي.

ووصل أحمد إلى العاصمة الإسبانية وكان بانتظاره وفد حمل الأعلام الفلسطينية. وأكد ريال مدريد أن أحمد “سيأتي إلى النادي الخميس في زيارة ذات طابع خاص” من دون رجال الصحافة والإعلام.

ويتطلع الطفل إلى لقاء مثله الأعلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على وجه الخصوص والذي كان دعاه لزيارته عندما يسمح له بالسفر.

وكان أحمد الذي يضع غطاء طبيا يغطي فروة رأسه المصابة بحروق عبر عن سروره أمس الثلاثاء لأنه سيستقل الطائرة لرؤية ريال مدريد.

ورحب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب بدعوة النادي الملكي للطفل دوابشة وقال إن الدعوة “لفتة عظيمة من ريال مدريد وإدارته ورونالدو، لكن الجندي المجهول في هذا الموضوع الذي نشكره جدا هو زين الدين زيدان”، في إشارة إلى مدرب ريال الحالي ونجم كرة القدم الفرنسي السابق.

وتابع: “نأمل أن تكون هذه اللفتة الإنسانية مساعدة لهذا الطفل الذي فقد كل أفراد أسرته”. وكان أحمد يتلقى العلاج في مستشفى قرب تل أبيب ويتعافى من إصابته بجروح بالغة نتيجة إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزل عائلته في 31 من تموز/يوليو الماضي في قرية دوما قرب نابلس في الضفة الغربية.

وأسفر الحريق عن مقتل الرضيع علي دوابشة (18 شهرا)، وإصابة والديه سعد وريهام بحروق بالغة، وسرعان ما فارقا الحياة بعدها متأثرين بها.