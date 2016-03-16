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كامل أبوعلى: الدولة لم تصرف دولارا واحدا على تنشيط السياحة منذ 5 سنوات

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كامل أبوعلى: الدولة لم تصرف دولارا واحدا على تنشيط السياحة منذ 5 سنوات كامل أبوعلى: الدولة لم تصرف دولارا واحدا على تنشيط السياحة منذ 5 سنوات
قال رجل الأعمال كامل أبو على، إن هناك تخبطا كبيرا فى تنشيط السياحة، لافتا إلى أن الدولة لم تصرف دولارا واحدا على السياحة وتنشيطها منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن الأموال الموجودة فى صندوق تنشيط السياحة تُصرف فى أمور أخرى.

وأكد "أبو على" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "يوم بيوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة النهار اليوم، أنه منذ مشاركته الأخيرة فى زيارة وزير السياحة لألمانيا يشعر بحالة من الإحباط لم تحدث له منذ 25 عاما، موضحا أن الجو العام فى ألمانيا بعيد تمامًا عن .

وتابع: "نحن نتقبل الوضع فى مصر وليس لنا سلطة فى اتخاذ أى قرار ولو وجودت سلطة لدينا سنبدأ بإنشاء مجلس إدارة أزمات، وبالنسبة للمطارات ستعمل الشركة الوطنية مع شركة أجنبية للتفتيش حتى نكون على تواصل مع النظم العالمية".


>- بالفيديو..كامل أبو على يكشف سبب انفعاله على وزير السياحة..ويؤكد:نحن أمام كارثة

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