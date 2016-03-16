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تصريح لا يتكرر كثيرا.. رونالدو: ميسي لاعب رائع

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تصريح لا يتكرر كثيرا.. رونالدو: ميسي لاعب رائع تصريح لا يتكرر كثيرا.. رونالدو: ميسي لاعب رائع

في تصريح لا يتكرر كثيرا.. أشاد كريستيانو رونالدو بمنافسه التقليدي على الكرة الذهبية ليونيل ميسي واصفا إياه باللاعب الرائع.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قصير عن مسيرة ميسي وتضمن تواجد العديد من اللاعبين للتحدث عن النجم الأرجنتيني.

وتضمن الفيديو وجود لاعب ريال مدريد رونالدو الذي تحدث قائلا:"نحن نتشارك المنافسة على الكرة الذهبية خلال آخر 10 سنوات".

وأكمل"هو لاعب رائع، هو أكثر لاعب متوج بالكرة الذهبية في العالم".

وأتم"لذا هو لاعب رائع".

وتوج لاعب برشلونة بالكرة الذهبية خمس مرات في تاريخه مقابل ثلاث مرات لرونالدو.

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فيديو اليوم السابع

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