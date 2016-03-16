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#ليلة_الابطال – تشكيل برشلونة: هل هناك ثغرة في هذا الفريق؟

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#ليلة_الابطال – تشكيل برشلونة: هل هناك ثغرة في هذا الفريق؟ #ليلة_الابطال – تشكيل برشلونة: هل هناك ثغرة في هذا الفريق؟

برشلونة يبدو متكاملا بتشكيل يقوده ليونيل ميسي مع نيمار دا سيلفا ولويس سواريز. وهؤلاء يقفون في وجه أرسنال خلال صدام الفريقين في جولة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا بهدفين نظيفين في إنجلترا.. (تعرف على تشكيل أرسنال بالضغط على هذا الرابط).

يقود برشلونة حارس المرمى الألماني تير شتيجن مع خط خلفي يضم داينل ألفيش وخافيير ماسكيرانو وجيرمي ماتيو وخوردي ألبا.

في وسط الملعب يتواجد سيرخيو بوسكتس مع إيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا. وفي الهجوم الثلاثي المعهود MSN.

فهل هناك أمل لأرسنال أو ثغرة في برشلونة ينفذ منها المدفعجية إلى دور الثمانية؟

ويعد جيرارد بيكيه الغائب الوحيد عن تشكيل برشلونة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاوديو برافو مع أردا توران ومارك بارترا ومنير الحمداوي وسيرخيو روبيرتو وأليكسس فيدال وتوماس فيرمايلن.

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