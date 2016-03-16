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السكك الحديدية توافق على نشر صور الهاربين من السجون بالمحطات الرئيسية

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السكك الحديدية توافق على نشر صور الهاربين من السجون بالمحطات الرئيسية السكك الحديدية توافق على نشر صور الهاربين من السجون بالمحطات الرئيسية
وافقت السكك الحديدية، برئاسة اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة، على طلب وزارة الداخلية بنشر وعرض صور المجرمين الهاربين من السجون والصادر ضدهم أحكام نهائية المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية، من خلال شاشات العرض الموجودة بهذه المحطات، وذلك لمساعدتها فى القبض على هؤلاء المجرمين، على أن يتم عرض صورهم على مدار اليوم.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن شرطة النقل والمواصلات تقدمت بطلب إلى الهيئة تعلن رغبتها استخدام شاشات العرض الموجودة بالمحطات الرئيسية والمخصصة للإعلانات سواء الخاصة مواعيد القطارات أو الإعلانات التجارية لعرض صور الهاربين من السجون والصادر ضدهم أحكام نهائية، وأن مجلس إدارة الهيئة برئاسة اللواء شوشة وافقت على هذا الطلب.

وأضافت المصادر أن السكة الحديد وافقت على عرض صور المجرمين عبر شاشات إعلاناتها مجانا، على يتم عرض الصور التى ستحددها وزارة الداخلية على مدار اليوم، لفترات زمنية محددة تقدر بخمس دقائق كل ساعة طوال اليوم، بحيث تطلب وزارة الداخلية من رواد محطات السكة الحديد عبر إعلاناتها هذه مساعدتها فى التعرف على هؤلاء المجرمين والإدلاء بأى معلومات تساعدها فى القبض عليهم.

وأكدت المصادر أنه تقرر بدء عرض صور المجرمين بشاشات عرض محطة برمسيس وسيدى جابر بالإسكندرية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها بعد ذلك بباقى المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم البدء فى عرض الصور تجريبيا، على أن يتم عرضها بشكل رسمى وعلى مدار اليوم ابتداء من غد الخميس.


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