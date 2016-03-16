بالصور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 21 جهاز اتصال وتتبع

أحبطت سلطات الجمرك السريع "DHL"، فى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب 5 أجهزة واى فاى و9 أجهزة تتبع مزودة بمايك، و7 أجهزة مزودة بمايك وبلوتوث داخل داخل طرد شخصى عبارة ماكينة قهوة.

وقال محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات بقرية البضائع، إنه أثناء اتخاذ إجراءات الفحص والتفتيش لطرد شخصى وارد من الخارج يشمل إكسسوارات سيارة وماكينة قهوة، شك محمد محمود صبيح، فى ماكينة القهوة، فأمر مدير الجمرك جمال حرازم بفتح الماكينة، وتبين وجود 5 أجهزة واى فاى، و9 أجهزة تتبع مزود بمايك وبلوتوث، و7 اجهزة مزود بمايك وبلوتوث بداخلها.

وبالعرض على عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك طرود البريد، أمرا بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه، حيث أن تلك الاجهزة لا يسمح بدخولها البلاد إلا بعد موافقة جهاز الاتصالات.

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