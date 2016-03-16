لاعب روما السابق يهاجم صلاح بسبب فيورنتينا

هاجم فرانشيسكو جرازياني لاعب روما السابق محمد صلاح نجم الفريق حاليا بسبب فريق فيورنتينا.

صلاح يتألق بقميص روما مسجلا 12 هدفا فضلا عن صناعة ستة أهداف منذ انتقاله بداية الموسم للفريق بعد انتهاء إعارته لفيورنتينا من تشيلسي.

وقال جرازياني في تصريحات لإذاعة برونو توسكاني باقليم فلورنسا يوم الأربعاء: "في الواقع لا أعلم الحقائق كاملة عن رفض صلاح التجديد مع فيورنتينا الصيف الماضي".

وأضاف مهاجم روما وفيورنتينا وتورينو السابق "صلاح كان عليه الاعتراف بجميل فيورنتينا ومالكه ديلا فالي".

صلاح رفض التجديد للفيولا الصيف الماضي بعد انقضاء ستة أشهر من إعارته التي كانت من الممكن أن تمتد لعام ونصف، وفضل التعاقد مع روما ليدخل فيورنتينا في خلافات قضائية حول صحة توقيع المصري للذئاب.

ولم ينجح فيورنتينا بمساعيه في إيقاف صلاح.