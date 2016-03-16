بالصوت - إيمانويل أمونيكي يتحدث لـ في الجول عن ميدو وماكليش ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

"لازلت أشاهد مباريات الزمالك، فالنادي يبقى حاضرا في قلبي وأقدر جماهيره التي لا تنساني".. هكذا تحدث النيجيري إيمانويل أمونيكي لـFilGoal.com.

أمونيكي المدرب المساعد الحالي لمنتخب نيجيريا ينتظر مواجهة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ومعها يتذكر أيامه مع الزمالك.

ولعب النجم النيجيري في صفوف الزمالك لثلاث سنوات من 1991 حتى 1994 ليتوج مع الفريق ببطولتي دوري، قبل أن ينتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي ومنه لبرشلونة.

واستمر تألق أمونيكي بعد اعتزاله واتجاهه للتدريب، ليتوج مع منتخب نيجيريا تحت 17 عاما بكأس العالم الأخير في تشيلي.

ويتحدث أمونيكي لـFilGoal.com عن متابعته لمباريات الزمالك، ورؤيته لمستقبل الفريق مع أليكس ماكليش بعد رحيل ميدو. كما يوجه رسالة لجماهير الفريق الأبيض.

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وكل ما يلي على لسان إيمانويل أمونيكي لـFilGoal.com ..

الزمالك على الطريق الصحيح

"أشاهد مباريات الزمالك أحيانا في دوري أبطال إفريقيا".

"شاهدت مباراة أورلاندو".

"الزمالك يمتلك فريقا جيدا ولاعبين جيدين".

"لذلك منتخب مصر يجب أن يضم لاعبي الزمالك، وهذا شيء جيد للزمالك".

"هذا يظهر أن الزمالك يسير في الطريق الصحيح".

ميدو وماكليش

"لا أستطيع أن أقول الكثير عن ماكليش لأنني لا أعرفه شخصيا".

"أخر مرة شاهدت فيها الزمالك كان ميدو هو المدرب".

"عرفت أن ميدو تمت إقالته وعين النادي مدربا جديدا".

"بالتأكيد عندما يقرر النادي أن يتعاقد معه، فهذا يعني أن لديه شيء مختلف".

"ولكنني أتمنى له التوفيق والحظ الجيد".

العمل في الزمالك

"الزمالك لا يزال حاضرا في قلبي".

"كنت ألعب جيدا مع الزمالك، والكل كان سعيدا بي وأنا أيضا كنت سعيدا في النادي".

"أتمنى في المستقبل القريب أن يكون هناك فرصة لأدرب الزمالك".

"كل ما أستطيع أن أقوله هو أنني أتمنى الأفضل للنادي وأن يواصلوا التطور وأن يواصل اللاعبون إسعاد الجماهير".

"لو سنحت لي الفرصة يوما ما للعمل في الزمالك بالتأكيد سأحب سأحب سأحب أن أعود".

"ليس كلاعب هذه المرة، سأحب أن أعود لأنقل الشغف الذي كانت أملكه كلاعب والآن كمدرب".

"أثق في أن العمل في بيئة الزمالك سيساعدنا على تقديم كرة قدم جميلة".

رسالة لجمهور الزمالك

"أقدر الجماهير، فبعد سنوات عديدة يقدرون ما قدمته للزمالك".

"أقدر ذلك، فأنا كنت ألعب من أجل نجاح النادي".

"لو لم أذهب للزمالك، ما كنت سأعرف الشعب المصري".

"جماهير الأهلي والزمالك أحبتني عندما كنت في مصر وبالتالي كل مصر أحبتني".

"أصلي لمصر من أجل يصبح كل شيء على ما يرام قريبا".

"اعتقد أن الشعب المصري مر بلحظات صعبة".

"أنا سعيد بأن كل شيء يصبح جيد بشكل تدريجي".

"الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب والاتحاد والمنصورة، بالتأكيد أتذكر كل هذه الفرق، وأتمنى أن يستمروا في إسعاد الشعب المصري".