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#ليلة_الأبطال - النني أساسيا أمام ميسي ونيمار وسواريز

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#ليلة_الأبطال - النني أساسيا أمام ميسي ونيمار وسواريز #ليلة_الأبطال - النني أساسيا أمام ميسي ونيمار وسواريز

يشارك محمد النني لاعب وسط أرسنال بشكل أساسي في مباراة فريقه القوية ضد برشلونة يوم الأربعاء.

ويحل أرسنال ضيفا على برشلونة ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

ويلعب النني بجوار ماثيو فلاميني في منتصف ملعب أرسنال، في مواجهة خطوط برشلونة الأمامية والتي يتواجد فيها أندرياس إنيستا وليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز.

ويتواجد الثلاثي ميسوت أوزيل وأليكس إيوبي وأليكسيس سانشيز خلف المهاجم الوحيد داني ويلبيك.

تحليل #ليلة_الأبطال – كيف يفيد النني أرسنال أمام برشلونة؟

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