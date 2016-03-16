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وزير الاستثمار: 35 مليار جنيه إجمالى فض منازعات للمستثمرين بالفترة السابقة

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وزير الاستثمار: 35 مليار جنيه إجمالى فض منازعات للمستثمرين بالفترة السابقة وزير الاستثمار: 35 مليار جنيه إجمالى فض منازعات للمستثمرين بالفترة السابقة
قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن اجتماع اليوم الأربعاء ناقش تقرير لجنة فض منازعات الاسثمار، موضحا أن عدد القضايا التى تقدم بها المستثمرون من 1 يناير 2010 وحتى أغسطس 2015 كانت 201 متنازعة، ومن 10 اغسطس وحتى 10 مارس 2016 بلغ 217 منازعة مقدمة من المستثمرين.

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم عقد 10 اجتماعات آخر جلسة كانت يوم 10 مارس 2016، بإجمالى منازعات تم فضها بمبلغ 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن آخر جلسة لفض المنازعات بها 5 حالات لشركة سعودية، وتم الفصل فى 36 موضوع باللجنة.

وأوضح وزير الاستثمار أن لجنة فض المنازعات بها أمانتان فنيتان، وكل من يتقدم بطلب من المستثمرين سيتم الرد عليه خلال شهر بحد أقصى.

مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (1)

مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (2)

مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (3)

مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (4)

مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (5)

مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (6)


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