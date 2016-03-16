ضبط أدوية فشل كلوى منتهية الصلاحية بمستشفى القنطرة شرق فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث القنطرة شرق، بحضور مدير نيابة القنطرة من ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية الخاصة بمرضى الفشل الكلوى داخل مستشفى القنطرة شرق المركزى عقب تقدم أحد المرضى ببلاغ ضد إدارة المستشفى.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد هشام طايل مأمور مركز القنطرة شرق من المريض "كامل إبراهيم عبد المعبود" مواليد 1990 مقيم عزبة الغطوس دائرة المركز يقول فى بلاغه الذى يحمل رقم 409 لسنة 2016 إدارى القنطرة شرق إنه أثناء تواجده بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى القنطرة شرق المركزى فوجئ بدخول اثنين من مسئولى الإدارة الصحية بالقنطرة شرق يفحصون عملية الغسيل الكلوى الخاصة به ليتفاجأوا بأن المادة المستخدمة فى عملية الغسيل منتهية الصلاحية.

وأضاف المُبلغ أنه فور علمه بالموضوع ترك الغسيل الكلوى وأثناء خروجه من المستشفى شاهد مسئولى المستشفى يهربون الأدوية الفاسدة من المستشفى بواسطة توك توك، وسقطت منهم إحدى العبوات، التى تحمل اسم "BiCarT"، لذلك تقدمت ببلاغى ضد إدارة مستشفى القنطرة شرق المركزى بقيامها باستخدام أدوية منتهية الصلاحية لمرضى الغسيل الكلوى ما يعرض حياتهم للخطر والموت.

على الفور تم إخطار النيابة العامة بما جاء فى البلاغ وانتقل إلى المستشفى المستشار أحمد العيسوى مدير نيابة القنطرة وبرفقته العميد هشام طايل مامور المركز والرائد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث القنطرة شرق، وتمكنوا من العثور عل كميات من الأدوية التى تستخدم فى الغسيل الكلوى منتهية الصلاحية، كما تمكنوا من ضبط كميات أخرى من الأدوية داخل مكتب مديرالمستشفى، تم التحفظ على المضبوطات وجار سؤال مسئولى المستشفى بمعرفة النيابة العامة.

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