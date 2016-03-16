يوسف الحسينى يرتدى "تى شيرت 25 يناير وأفتخر": وسام شرف على صدر كل مشارك

استهل الإعلامى يوسف الحسينى، برنامجه "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "ontv"، بقوله" 25 يناير وافتخر طبعًا، ولو دى تهمة يبقى يتسحب رجلين ناس كتير أوى بالملايين"، مستنكرًا محاكمة الثوار بتهمة المشاركة فى ثورة يناير واعتبارها جريمة.

وظهر "الحسينى" على الشاشة وهو يرتدى "تى شيرت" أبيض به دائرة مزدوجة باللونين الأحمر والأسود كتب بداخلها "25 يناير وافتخر"، مشدداً على أنه لا يجوز توجيه تهمة للثوار كونهم شاركوا فى ثورة 25 يناير كونها وسام شرف على صدر كل من شارك فيها.

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