محافظ الأقصر يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي ‎

مراسل «ONA»:

ناقش محمد بدر محافظ الأقصر، الأربعاء، الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015 / 2016 ، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات لمتابعة سير الأعمال فى مشروعات القطاعات المختلفة مثل الكهرباء وتحسين البيئة ورصف الطرق والنظافة والتجميل وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح مسئولو القطاعات، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، نسب تنفيذ المشروعات على مستوى كافة مراكز المحافظة ، وتكلفتها والمتبقى من الأعمال ، وعرض معوقات سير المشروعات المتوقفة.

من جانبه، شدد محافظ الأقصر، على ضرورة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية قبل نهاية شهر يونيه القادم بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصرى ، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الخدمية وفق الجداول الزمنية ومتابعتها ميدانياً.