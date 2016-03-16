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محافظ الدقهلية يقيل مدير إدارة الرخص بالإدارة الهندسية لحى غرب

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محافظ الدقهلية يقيل مدير إدارة الرخص بالإدارة الهندسية لحى غرب محافظ الدقهلية يقيل مدير إدارة الرخص بالإدارة الهندسية لحى غرب
تفقد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام الأوضاع بنطاق حى غرب شملت مناطق "شارع الثانوية - شارع الجلاء - شارع جيهان" والمنطقة المحيطة بهم، حيث اطمأن على وضع الأكشاك بشارع الثانوية وكلف رئيس حى غرب بنقل الأكشاك المجاورة للمدارس بعد توفير الأماكن البديلة، كما كلف رئيس الحى بفحص أوراق كل المحلات التجارية الموجودة بالمنطقة "رخصة المحل - طفايات الحريق - الشهادة الصحية - التأمينات" وغيرها من الأوراق وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

واستدعى "محافظ الدقهلية" مدير إدارة المرور ووجهه بالعمل على تنظيم حركة المرور فى المنطقة والحفاظ على السيولة المرورية وفحص أوراق السيارات، ووجه إليه برفع كل السيارات الموجودة على جانبى الشارع، كما قرر إقالة مدير إدارة الرخص بالإدارة الهندسية لحى غرب، وكذلك إحالة مدير الإشغالات بالحى للشئون القانونية وإيقافه عن العمل بسبب التقصير والتقاعس عن العمل.

كما وجه المحافظ رئيس الحى ومدير الإشغالات بتحرير غرامات فورية لإشغالات المحلات تتراوح قيمتها بين 500 و5000 جنيه، وكذلك وجه لمدير مديرية الطرق بصيانة ورصف شارع الجلاء والمنطقة المحيطة خلال 48 ساعة، وكلف المحافظ رئيس حى غرب بنقل الأكشاك المرخصة الموجودة بجوار المدارس بعد توفير البديل موجها تحذير شديد اللهجة لرئيس الحى ومسئولى إدارة الإشغالات والرخص.

وتم استدعاء مدير إدارة شرطة المرافق ووجه إليه برفع كل الإشغالات وتم استدعاء المعدات والسيارات لمزاولة عملها فى رفع الإشغالات بالمنطقة على الفور، وقد التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، وقد وجه المواطنون الشكر له على جهوده المستمرة بكافة القطاعات وفى حديث لهم أكد على ضرورة التكاتف مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على النظافة العامة والإبلاغ فورا عن أى مخالفات.


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