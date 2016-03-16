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انتهاء فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب ببئر العبد بشمال سيناء

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انتهاء فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب ببئر العبد بشمال سيناء انتهاء فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب ببئر العبد بشمال سيناء
انتهت مساء اليوم الأربعاء فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بمدينة بئر العبد، وقال محمد عيد مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد، أن أبرز التوصيات وفقا لما دار بين الشباب تتركز فى التركيز على تفعيل برامج تشغيل الشباب، وتمكين الشباب ومنحهم فرصه المشاركة فى المحليات القادمة.

أضاف أن الفعاليات شهدت أجواء من النقاشات الجادة وخلالها عبر الشباب عن رضاهم التام عن المنتدى وحرص رئيس الجمهورية على التواصل معهم والتعرف على المشاكل والحلول من خلال مشاركتهم الفعاله بالمنتدى.

من ناحيتها أعلنت مديرية الشباب والرياضة انه يجرى التحضير لفعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة قناة السويس فرع العريش بحضور الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى بمقر الجامعة.

- انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب ببئر العبد فى شمال سيناء

- مطالب بتحسين خدمات المرأة التعليمية والصحية بشمال سيناء

- بالفيديو والصور..طالب سيناوى يبدع فى برمجيات الكمبيوتر.."أدهم أبو شيتة" يجمع ما بين الدراسة والعمل كموظف حكومى.. يخترع محرك بحث آمن من الإباحية.. ويصمم موقعا خاصا للتواصل الاجتماعى وآخر للذكاء الصناعى

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مصر 365

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