بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 44 موظفا بالمستشفى العام للتحقيق

زار اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مستشفى كفر الشيخ العام، للوقوف على انضباط العمل وحسن تقديم الخدمات للمواطنين والاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية ومتابعة أعمال تطوير عدد من الغرف بالمستشفى العام، كما قام المحافظ بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف للعاملين بالمستشفى وقام بإحالة 44 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

ومر المحافظ على عدد من الأقسام والعيادات بمستشفى كفر الشيخ العام للاطمئنان على المرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة إليهم، حيث زار عناية الاستقبال وعمليات طوارئ وعيادة الأطفال وأعمال تطوير قسم التجميل والحروق التى تم تزويدها بـ20 سريرا، كما تفقد أعمال تطوير عدد من غرف العمليات، وعدد من المعامل الطبية بالمستشفى العام.

وقرر محافظ كفر الشيخ عقد اجتماع عاجل، غدا الخميس، لمناقشة تطوير 45 غرفة بمستشفى كفر الشيخ العام بحضور جميع الجهات المعنية.

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