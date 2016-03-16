صور.. ضبط 21 جهاز اتصالات محظور داخل ماكينة قهوة بمطار القاهرة

مراسل «ONA»:

تمكنت سلطات الجمرك السريع “DHL” بقربة البضائع بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، من ضبط 5 أجهزة “واي فاي”، و9 أجهزة تتبع مزودة بمايك، و7 أجهزة مزودة بمايك وبلوتوث، داخل داخل طرد شخصي عبارة ماكينة قهوة.

وقال محمد محمود، رئيس الإدارية المركزية للصادرات والواردات بقرية البضائع، في بيان صادر عن سلطات المطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات القانونية لطرد شخصي وارد من جاميكا يزن 10 لبرة ومشمولة إكسوارت سيارة ماكينة قهوة، شك محمد محمود صبيح، مفتش الجمرك، في ماكينة القهوة، ما دفعه لإبلاغ رئيس الجمرك.

وأمر مدير الجمرك جمال حرازم، بفتح الماكينة، وتبين وجود 5 أجهزة واي فاي، و9 أجهزة تتبع مزود بمايك وبلوتوث، و7 أجهزة مزود بمايك وبلوتوث .

وبالعرض علي عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد، أمر بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه، خاصة وأن تلك الأجهزة لا يسمح بدخولها للبلاد إلا بعد موافقة جهاز الاتصالات .