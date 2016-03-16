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حبس صحفى ضبط بحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بشبرا الخيمة

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حبس صحفى ضبط بحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بشبرا الخيمة حبس صحفى ضبط بحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بشبرا الخيمة
أمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس صحفى بإحدى المجلات الأسبوعية أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة ومنشطات جنسية بمحطة السكة الحديد بشبرا الخيمة.

كان الرائد لؤى نبيل معاون مباحث الضواحى ألقى القبض على "محمد.ر.س" 38 سنة صحفى، أثناء مروره بمحطة السكة الحديد بشبرا الخيمة بعدما وضع الحقيبة الخاصة به على جهاز كشف المعادن وظهر لأمين الشرطة شرائط أقراص على الشاشة فطلب منه فتح الحقيبة فعثر معه على 190 قرص تامول مخدر و30 قرص منشط جنسى و340 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5504 جنايات لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أنكر المتهم صلته بالمضبوطات، فأصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوى لبيان عما إذا كانت مخدرات من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.


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