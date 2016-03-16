صرف 5 آلاف جنيه لعامل نظافة أصيب بقدمه أثناء عمله بالغربية

قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، صرف 5 آلاف جنيه لعامل بجهاز النظافة لإصاباته بقدمه أثناء تأديته لعمله، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية مع عمال جهاز النظافة بمدينة طنطا للاستماع إلى المشاكل التى تواجههم أثناء عملهم والعمل على حلها.

وخلال الاجتماع طالب المحافظ رئيس مدينة طنطا بإنشاء صندوق خاص لعمال جهاز النظافة لتقديم إعانات عاجلة فى الظروف الطارئة لهم كما طالبه أيضًا بإجراء تحاليل طبية على جميع العمال بجهاز النظافة لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس C وتقديم العلاج المجانى للحالات المصابة.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته للسكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنبيه على رؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة بترشيح المتميزين من عمال النظافة والذين يجتهدون فى عملهم لتكريمهم فى احتفالات العيد القومى للمحافظة، كما وعد المحافظ العمال بالعمل على حل جميع مشاكلهم وتوفيق أوضاعهم.

إصابة معاون مباحث كفر الزيات ومقتل مسجل خطر فى تبادل لإطلاق النار

>