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ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة

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ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة عين شمس فى القاهرة.
> وردت معلومات لإدارة شرطة الإتصالات أكدتها التحريات السرية مفادها وجود نظام لتمــرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية الحديثة موصلة على خطى التليفون الأرضى، والمتعاقد عليهما من شركة TE DATA لتوصيل خدمة الإنترنت بسرعة 4 ميجا - ومسجل باسم "هيثم.س".

وتم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة وتم إعداد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة والشرطة المحلية ومصلحة الأمن العام ولجنه فنيه من إدارة تأمين الإيراد الدولى بالشركة المصرية للاتصالات ومندوبى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات حيث توجهت المأمورية إلى مقر الشقة، وتم ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كامل التجهيز والتشغيل وقائم على
>إدارته "هيثم.س" وعدد من الأجهزة عبارة عن جهاز راوتر موديل TP LINK 4 بورت وجهاز هوائى موديل NANO STION للربط اللاسلكي بين جزئى أنظمة التمرير وجهازين UPS لتشغيل الأجهزة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى وتليفون أرضــى ومجموعة كبيرة من الأسلاك الخاصة بالشبكة والكوابل التليفونية.

ونسب للمتهم مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بإقامة نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية مما يضر بالأمن القومى واقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات وحيازة أجهزة بدون ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكذا ممارسة نشاط بدون ترخيص وتحقيق أرباح من تلك الممارسة والتهرب من الضرائب .

وتحرر المحضر رقم 13 ح قسم تليفونات شرق القاهرة وأرسل بالمضبوطات لقسم شرطة عيــن شمــس لقيده وعرضة على النيابة العامة.


>القبض على طالبين لاتهامهما بإدارة شبكة لتمرير المكالمات الدولية بالقاهرة

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مصر 365

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