النيابة تأمر بتشريح جثة "كوريا" المتهم الرئيسى فى قتل الشهيد مصطفى لطفى

أمر حسام الهلباوى رئيس نيابة شبين القناطر، بتشريح جثة المتهم بقتل الشهيد المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ويدعى "محمد وحيد" وشهرته كوريا، لبيان سبب الوفاة، ودفنها عقب ذلك.

كانت معلومات سرية وصلت إلى أجهزة الأمن بالقليوبية، بتواجد المتهم بأحد حدائق الموالح بقرية الجعافرة بشبين القناطر وسط مجموعة من تجار المخدرات، وتم عرض المعلومات على اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، وبعد التأكد من صحتها تم إعداد قوات من مباحث القليوبية ومن القوات الخاصة، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبتعليمات من اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

بعد مداهمة المنطقة وبتضييق الخناق على المتهم فى الحملة الأمنية ببؤرة الجعافرة، وشارك فيها عدد من ضباط المباحث بالقليوبية، وهم كل المقدم شريف حسام رئيس مكتب مكافحة المخدرات بشبرا الخيمة والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ووالمقدم هانى أبو سريع، والمقدم وائل عبد المنعم، والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، والنقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، والعقيد حسام الحسينى، والنقيب محمد عفيفى، تم إطلاق النار، وتبادلت القوة أمنية إطلاق الرصاص مع المتهم، ما أسفر عن مقتله.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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