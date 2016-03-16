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مسئول إيرانى: نخطط لإرسال قوات خاصة وقناصة إلى سوريا والعراق

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مسئول إيرانى: نخطط لإرسال قوات خاصة وقناصة إلى سوريا والعراق مسئول إيرانى: نخطط لإرسال قوات خاصة وقناصة إلى سوريا والعراق
أعلن نائب قائد القوات البرية الإيرانية، قائد اللواء على آراستيه أن بلاده تخطط لإرسال قوات خاصة وقناصين إلى سوريا والعراق.

وأكد الجنرال الإيرانى فى كلمة ألقاها بمناسبة تخريج دورة تدريب قناصين وقوات خاصة، مخصصة للواء الرد السريع، الأربعاء، أن إرسال هؤلاء سيكون بصفة مستشارين عسكريين لمساعدة السلطات العراقية والسورية فى محاربة المجموعات الإرهابية.

وقال إن "هذه الدورات غير مخصصة لتجهيز مستشارين عسكريين للقوات المسلحة العراقية أو السورية"، مضيفا أنه "مع ذلك، فإننا نعتزم فى عدة حالات استخدام الخريجين بصفة مستشارين فى هذين البلدين".

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