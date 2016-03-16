أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية على قطعة أرض بالمنيا

Google+ Print
إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية على قطعة أرض بالمنيا إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية على قطعة أرض بالمنيا

مراسل «ONA»:

أصيب شخصان، الأربعاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض، بمركز  المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح  الشحات، رئيس البحث الجنائي بالمديرية، بحدوث مشاجرة وأطلاق أعيره نارية، بناحية تقسيم شلبي.

وبالانتقال تبين حدوثها بين طرف أول، منتصر-م-ع 40 سنه، مقاول، ووليد-ج-ع، 18 سنه، عامل، ومحمد-م-ع، 19 سنه، عامل، ومحمد- ا- د،  33 سنه، عامل، وطرف ثاني “محمد-ي-ع، 40 سنه، تاجر عقارات، وأدهم-م-ص،30 سنه، خفير خصوصي، وخالد-ع-ا، 48 سنه، موظف، وشحاته-ع-ح، 40 سنه، موظف، وأحمد-ر-م، 31 سنه، خفير خصوصي، وخلف-ع-ع  57 سنه، خفير خصوصي، وأحمد-ع- ن، 33 سنه، خفير خصوصي، مصاب بجرح سطحي بالقدم، واسامة- ا- ك، 41 سنه، محامي، هارب”.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب النزاع على قطعة أرض مساحتها 559 متر، بناحية تقسيم شلبي، وتطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدي ثم إطلاق أعيرة نارية.

وبمواجهة  الطرفين تبادلا الإتهامات بالتعدي،  وتم تحرير المحضر  اللازم، وجار التحري حول الظروف والملابسات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا