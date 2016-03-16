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ضبط مسجل خطر مطلوب في 15 قضية بالمنيا

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ضبط مسجل خطر مطلوب في 15 قضية بالمنيا ضبط مسجل خطر مطلوب في 15 قضية بالمنيا

مراسل «ONA»:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، الأربعاء، القبض على مسجل خطر مطلوب في 15 قضية خطف وسرقات وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية.

وذكر بيان أمني صادر عن مديرية أمن المنيا، أن اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مركز بني مزار من ضبط  كل من سليمان”س-م” وشهرته الجمل، 28 سنة، فلاح، ومقيم بقرية العصيات، والمطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا هي “استعمال قوة وعنف وسلاح وذخيرة، وخطف، وسرقات عامة”، وبحوزته بندقية آليه، و17 طلقة.

كما تم ضبط محمد-س-ض، 28 سنة، عاطل، ومقيم بالفشن ببني سويف، ومسجل شقي خطر تحت رقم 1248/8 فئة ج، سرقات عامة، ومطلوب في 15 قضية خطف وسرقات، ومحكوم عليه في قضيتين بالحبس سنة وشهرين، وبحوزته بندقية آليه، و13 طلقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وتولت النيابة التحقيقات.

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