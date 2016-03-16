محافظ الإسماعيلية يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة بيطرية بمركز التل الكبير

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قراراً بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 180.23 مترا مربعا لصالح مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية بدون مقابل، لإنشاء وحدة بيطرية بالبعالوة الكبرى بالقصاصين القديمة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

ووكانت رئاسة مركز ومدينة التل الكبير والوحدة المحلية لقرية القصاصين القديمة تقدمت بطلب من مديرية الطب البيطرى، للموافقة على تخصيص مساحة 180.23 متر (مائة وثمانون متراً مربعاً وثلاثة وعشرون سنتيمتر) المقام عليها مبنى الوحدة البيطرية بالبعالوة.

وأكد المحافظ ضرورة إلزام جميع المختصين بالعمل بهذا القرار وتنفيذ ما يتضمنه من عدم استخدام المساحة المذكورة فى غير الغرض المخصصة لها، وفى حالة المخالفة سيتم سحب الأرض فورا ويعتبر قرار التخصيص لاغيا وكأن لم يكن.

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