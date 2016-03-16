بالصور.. مشادة بين سائقى قطار وتاكسى على أولوية المرور فى بنى سويف

شهد مزلقان "الغمراوى" بمدينة بنى سويف، اليوم الأربعاء، مشادة كلامية بين سائق قطار بضائع قادم من القاهرة ومتجه إلى الصعيد، مع سائق إحدى سيارات التاكسى على أولوية المرور.

وذكر شهود عيان أن خطوط السكك الحديدية بالمنطقة تشهد أعمال صيانة، وعقب مرور أحد قطارات الركاب من المزلقان، بدأ قطار البضائع المتواجد فى خط التخزين، التحرك للمرور من أمام المزلقان فى الوقت الذى حاول فيه سائق إحدى السيارات التاكسى عبور الطريق.

وأضاف شهود العيان أن سائق التاكسى دخل فى مشادة كلامية مع سائق القطار ما دفع الأهالى للفض بينهما والسماح لقطار البضائع فى التحرك من أمام المزلقان.

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