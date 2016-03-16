بالصور.. رئيس الأركان اليونانى يزور مكتبة الإسكندرية

زار اليوم الفريق أول إيفانجلوس ابوستولاكس رئيس أركان القوات المسلحة اليونانى وزوجته والوفد المرافق لهما مكتبة الاسكندرية حيث كان فى استقباله الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية.

وتفقد رئيس الأركان والوفد المرافق له متحف الآثار ومتحف المخطوطات وأبدى إعجابه الشديد بالمكتبة الرقمية واستمع إلى شرح مستفيض حول أهم المعالم الأثرية بمصر خلال عرض البانوراما بالتقنية الثلاثية الأبعاد، يأتى ذلك فى إطار زيارته إلى مصر لبحث ودعم التعاون المشترك.

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