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بالصور.. مدير أمن بنى سويف يتفقد مبنى "السجل المدنى" بالفشن

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بالصور.. مدير أمن بنى سويف يتفقد مبنى "السجل المدنى" بالفشن بالصور.. مدير أمن بنى سويف يتفقد مبنى "السجل المدنى" بالفشن
فاجأ اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء مبنى السجل المدنى بمدينة الفشن جنوب المحافظة، بعد شكوى المواطنين من خطورة المبنى الملاصق لشريط السكة الحديد وتعرض حياة المواطنين للخطر أثناء جلوسهم فوق شريط السكة الحديد، فى انتظار إنهاء مصالحهم فى السجل.

تفقد مدير الأمن مبنى السجل المدنى وأبدى استياءه من وجود أكوام القمامة، وأصدر تعليماته ببناء سور شائك حول مبنى السجل لحماية المواطنين من خطورة شريط السكة الحديد، وبناء تندات لحماية المواطنين من أشعة الشمس وقواعد خرسانية يجلس عليها المواطنون، وتزويد السجل المدنى بأجهزة كمبيوتر وموظفين لزيادة نوافذ وشبابيك السجل المدنى.

مدير أمن بنى سويف يتفقد مبنى السجل المدنى بالفشن (1)

مدير أمن بنى سويف يتفقد مبنى السجل المدنى بالفشن (2)

مدير أمن بنى سويف يتفقد مبنى السجل المدنى بالفشن (3)

مدير أمن بنى سويف يتفقد مبنى السجل المدنى بالفشن (4)


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