بالصور.. انتشال "رفاص" السفينة "نجدة" الغارق بالميناء المحورى شرق بورسعيد

نجحت اليوم، الأربعاء، جهود رجال انقاذ هيئة قناة السويس التابعين لترسانة بورسعيد البحرية من انتشال "رفاص" نحاسى عملاق غارق بالميناء المحورى الجديد بشرق بورسعيد.

وكانت إدارة الترسانات برئاسة المهندس جمال خالد عيد مدير الإدارة قد تلقت إخطارا من إدارة التحركات بفقدان أحد رفاصات سفينة تخفيف الحمولة "نجده" نتج عنها غرقة وارتطمت بالأرض، مساء أمس الثلاثاء.

وعلى الفور تم تكليف فريق من إدارة الإنقاذ برئاسة المهندس محمد فرج وكيل المدير للإنقاذ والمهندس محمد جابر رئيس قسم الانقاذ البحرى وطاقم فنى من الغطاسين على أعلى مستوى منهم أحمد صلاح وأحمد سعيد.

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