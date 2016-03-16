حبس تشكيل عصابى لسرقة سيارات ببنها

أمر محمود دهوس وكيل نيابة قسم أول بنها، بحبس تشكيل عصابى مكون من 8 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة السيارات بالقليوبية، والمحافظات المجاورة، من أسفل المنازل، عن طريق كسر الزجاج، وتوصيل الدائرة الكهربائية للسيارة، وتم القبض على أفراد التشكيل وبحوزتهم 8 سيارات مسروقة، وأجزاء مقطعة من سيارات أخرى، معدة للبيع كقطع غيار.

كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد درويش رئيس مباحث قسم أول بنها، بقيام مجموعة من السائقين والعاطلين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات من أسفل المنازل، وإخفاء بعض السيارات بمخزن للمسروقات بمنطقة عزبة السوق ببنها.

وتمكن النقيبان محمود العيلة وعبد المنعم خشبة معاونا المباحث، من ضبط أفراد التشكيل، وهم "محمد.ر.ع" و"طارق ا ح" و"حسام ع ع" و"محمد ر ع" و"أنور م ا" و"أحمد م" و"أحمد م س"، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم 23 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المخزن المستخدم فى إخفاء السيارات وبداخله 8 سيارات تم سرقتها من محافظات القليوبية والقاهرة والمنوفية، وأجزاء كبيرة من سيارات مقطعة ومعدة للبيع كقطع غيار، كما أدلى المتهمون باعترافات عن عملائهم، وأدلوا بأسمائهم لأجهزة الأمن.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة خالد أباظة مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات من أسفل المنازل ببنها