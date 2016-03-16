افتتاح معمل التشخيص الجزيئى للفيروسات البيطرية بجامعة قناة السويس

افتتح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمود زوره القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس معمل التشخيص الجزيئى للفيروسات البيطرية لخدمة منطقة القناة وسيناء وذلك بدعم من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF.

وحضر كل من الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى ووكلاء كلية الطب البيطرى الدكتور أحمد حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور إبراهيم حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور على معوض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والفريق القائم على العمل بالمعمل الدكتور محمد سعيد الشهيدى رئيس قسم الفيروسات والدكتور مختار الطرابيلى الأستاذ المتفرغ بقسم الفيروسات والدكتور محمد فوزى مندور المدرس بقسم الفيروسات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب خلال كلمته الافتتاحية أن معمل التشخيص الجزيئى للفيروسات البيطرية المشروع رقم 2619 بدعم من صندوق العلوم التنمية العلوم والتنمية التكنولوجية وبتكلفة 2 مليون جنيه وهذا المشروع ليس الأول فى التعاون بين الجامعة والصندوق فتم أيضًا إقامة مركز التقنية الحيوية بدعم من الصندوق وبتكلفة 5 مليون جنية ونحن نرحب بالتعاون مع الصندوق لما له من بصمات جيدة داخل الجامعة.

>وأكد وجود باحثين متميزين داخل الجامعة ودعا جميع الباحثين فى الجامعة للتقدم بأبحاثهم إلى الصندوق وذلك لدعم عملية البحث العلمى داخل الجامعة خاصة أن جامعة قناة السويس متميزة فى مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستزراع السمكى وتمنى الدكتور ممدوح غراب أن يكون المعمل من المعامل المعتمدة للفيروسات ليس فقط على مستوى مصر بل والشرق الأوسط.

وأشار الدكتور محمود زوره القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى الدور الكبير الذى يلعبه صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فى انعاش حركة البحث العلمى داخل الجامعات المصرية وأضاف أن ميزانية الصندوق زادت من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه ودعا الباحثين إلى التقدم بأبحاثهم للصندوق وذلك لخدمة المجتمع العلمى المصرى مؤكدًا شفافية التعامل داخل الصندوق والتحكيم يكون بمنتهى الشفافية مشيرًا إلى أن المعمل الذى شاهده اليوم فخر كبير للجامعة.

وأشاد بالطفرة التى تشهدها جامعة القناة فى الآونة الأخيرة مطالبًا الباحثين إلى الاستفادة من هذا المعمل والوصول إلى مخرجات علمية مفيدة ونرى ثماره وشكر الدكتور ممدوح غراب الذى عمل لفترة طويلة مع الصندوق وكان له الكثير من الإنجازات فى هذا المجال.

وأعرب الدكتور إبراهيم فارس عن سعادته البالغة لهذا العرس العلمى الذى يقام فى رحاب كلية الطب البيطرى داعيا الباحثين داخل الكلية وخارجها إلى الاستفادة من هذا المعمل وذلك حتى نستفيد من الامكانيات التى توفرها الجامعة للباحثين بها.

وأكد الدكتور محمود سعيد الشهيدى رئيس قسم الفيروسات أن المعمل مكون من 7 وحدات و26 جهازا من أجهزة تشخيص الفيروسات وأستغرق إنشاؤه 3 سنوات منذ عام 2012 حتى 2014 بتكلفة 2 مليون جنيه وأضاف الدكتور محمد فوزى مدرس بقسم الفيروسات أن أحد الأجهزة الموجودة بالمعمل هو جهاز الReal time PCR تكلفته 350 ألف جنيه وهو أعلى جهاز للتشخيص الكمى للفيروسات

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