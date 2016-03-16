بالصور.. وفد من البرلمان يصل مدينة العلمين خلال زيارته لمطروح

وصل منذ قليل وفد البرلمان المكون من 25 نائبًا يوافقهم نواب مطروح إلى مدينة العلمين، ثانى محطة لهم بعد زيارة مدينة الحمام، خلال زيارتهم لمحافظة مطروح، للوقوف على مشاكل ومتطلبات الأهالى، فى مستهل الزيارة التى تستمر لمدة 3 أيام، لتفقد أوضاع المناطق الحدودية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه للبرلمان وتطبيقًا للدستور الذى نص على الاهتمام بالمناطق الحدودية والعمل على تنميتها.

كان فى استقبال وفد البرلمان عدد كبير من أهالى مدينة العلمين، بالمنطقة الواقعة غرب مدينة العلمين، المخطط دخولها فى حيز المدينة السياحية الجديد، والتى تشهد نزاعًا بين هيئة التنمية السياحية وأهالى المنطقة، حيث من المقرر أن يستمع وفد البرلمان من الأهالى لأبعاد المشكلة إضافة إلى المشاكل والمتطلبات الأخرى، قبل استكمال الوفد رحلته إلى مدينة الضبعة وهو فى طرقه إلى مدينة مرسى مطروح مساءً.

كان الوفد البرلمانى برئاسة النائب كمال وهدان وكيل مجلس النواب، قد وصل إلى مدينة الحمام، بعد ظهر اليوم، وكان فى استقبالهم نواب محافظة مطروح وعدد من العمد والمشايخ والعواقل وممثلى الأهالى، واستضاف الوفد والمستقبلين له النائب أحمد رسلان.

وعرض أهالى مدينة الحمام، أهم المشاكل والمعوقات والمتطلبات التى يحتاجون إليها بشكل عاجل وأساسى، كان أبرزها مشاكل التعليم وعجز المعلمين، ومشكلة تقنين أرضى وضع اليد للمواطنين، ومشكلة الرى الصرف الزراعى بقرى البنجر والمناطق الزراعية الأخرى.

من جانبه قدم النائب كمال وهدان، الشكر لأهالى مطروح، على دعمهم للدولة ودعم الاستقرار وحفظ الأمن القومى، خلال السنوات الماضية.

وأشار "وهدان" إلى أن الهدف من زيارة وفد البرلمان لمحافظة مطروح الحدودية، هو رصد المشكلات واحتياجات المحافظة للعمل على تنمية المحافظة.

وقال سليمان فضل العميرى النائب عن دائرة مطروح الأولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اللجنة البرلمانية، حضرت للوقوف على المشاكل وقضايا أبناء محافظة مطروح، ولقاء العمد والمشايخ ورابطة شباب مطروح، بالإضافة إلى المهتمين بالعمل السياسى والعمل العام، وذوى الخبرات من أبناء المحافظة .

وأشار "العميرى" إلى أن اللجنة البرلمانية ستتفقد عددا من المناطق المختلفة بالمحافظة، للمتابعة الميدانية على أرض الواقع، ورصد مشاكل واحتياجات المحافظة لنقلها إلى البرلمان.

ومن المقرر عقد اجتماع، على بمقر مجلس عمد ومشايخ محافظة مطروح، غدًا الخميس الساعة 10 صباحًا، مع وفد البرلمان وممثلى الفئات المختلفة بمطروح.

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