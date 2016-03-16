انت بابا وانتي ماما | بقلم د. أماني إبراهيم

سأكون قاسية هذه المرة في انتقادي لنفسي كأحد أفراد ذلك الشعب ذو سبعة آلآف عاما من التاريخ والحضارة شعب “دلعه ماسخ ” فحين اتأمل نفسي لأقنعها بالأكتفاء بهذا الدلال المفرط الذي يعيق نجاحي اليوم وان كانت الظروف السياسية والأقتصادية السلبية عامل مساعد للاعاقة وأصبحت الدولة في نظرنا هي “بابا وهي ماما وهي كل حاجة في حياتنا” وقد يكون في الحقيقة النظام والأدارة التي تضعها الدولة للشعب هو المنهج الذي يجب ان نسير عليه للتقدم الي الأمام حفاظا على الثقافة والحضارة الا اني اتحايل يومياعلى الظروف المحيطة بي ودلالي المسرف لأجد نفسي مهدرة الوقت في المحايله والفهلوة وانتقاد الطرف الآخر دون ان امعن النظر الي نفسي في المرآه فجميعنا يملك قدرات محددة حسب طبيعته وتعليمه اوحرفته او ايا كانت طاقته فلابد ان تخدمني امكاناتي لأنجح ولو بالقليل فقد يكون القليل لي كثيرا بالنسبة للآخر فلا تستهوانا احباطاتنا واستهتارنا بما نملك او بما لا نملك فلكل مجتهد نصيب و”هكذا تؤخذ الدنيا غلابا” ولكننا تعودنا على بابا بمفهومنا هو “البنك المصرفي” وماما تعمل لنا الشاندوتشات هكذا نحن والدولة لانريد ان نبذل مجهودا بجانب دورها لنحقق مانحلم به كشعب فهي بابا وهي ماما وفي معتقدي انها اسآت تربية ابنائها لتصبح في النهاية دولة بكل خيراتها وحضارتها دولة تحاول النهوض من كبوتها الأمنية والأقتصادية.

قلمي وكل وسائل الأعلام المرئية المسموعة والمقرؤة تنتقد أداء الدولة وادارتها وتدهور اقتصادها وتراجع السياحة والترصد للاخطاء الفردية للمؤسسات الأمنية وغيرها فالفساد مستشري في كل اعضاء الجسد المصري فكفانا انتقادا للدولة ونظامها السياسي ووزرائها المرتعشين واقتصادها المشتت بين الصعود والهبوط وتعطيل للقوانين وانحدار السلوكيات الأجتماعية والثقافية وللأسف هانا اعود مرة أخرى لأنتقد الظروف والسياسة دون النظر لسلبياتنا كشعب وافراد مسئؤلين عما نحن فيه من انحدار فالدولة من الشعب والشعب من الدولة.

>> فلقد بدأت أفقد توازني كبقية ابناء الشعب المصري مابين افراط دولتنا في دلالها ومابين اهمالها لنا ايضا ومابين شعب يطالب دون عطاء او انتاج ولايريد ان يتعلم شيئا سوى الشكوى والأستهتار ومابين مايأخذه من دعم مجاني في التعليم وعلاوات وحوافز واجازات مدفوعة الأجر ووجبات غذائية تسد رمق الجوع المصطنع متناسيين ان كل هذا الزيف والأستهتار سيعود عللى ابنائنا بالخسارة.

فلقد استفزني بشدة وانا اقود سيارتي مرورا بأحد جامعاتنا العريقه حالة الشباب الطلاب من اللامبالاة والأستهتار في كل تصرفاتهم ان كانت بنظرة من العين او التعبير بالأشارات اللغوية للجسد او وهم يسيرون بدلال بمنتهى الأستهتار والبرود حين يقطعون الشوارع وكانهم يتنزهون على الكورنيش دون اي عناء بالنظر يمينا او يسارا حفاظا على ارواحهم وارواح الآخرين وفي تصوري اصبحوا لايعترفون مطلقا بقيمة الروح والأنسانية وكانهم لايملكون ادنى ذرة من التعليم والثقافة ويتصرفون بشكل عشوائي وكأن الدنيا خلقت من اجلهم وحدهم واعلم جيدا ان الصراخ والهمس لن يجدي نفعا في تصحيح الأوضاع برمتها ان كان من الدولة او من شعبها فلن يصح الا الصحيح ولن تنجب الأرض زهورا الا اذ سقيت بماء صالح للأنبات ولن يخرج شبابا كالورد الا بقوانين صارمة تقيم اعوجاجهم وتنير دروبهم وتملأ جيوبهم عزا ونفوسهم املا فالدولة اولا ولا شىء سوى الدولة نظام حازم وواعي لللأحتياجات والمسئؤليات فالدولة مسئؤله مسئؤلية كاملة عن تربية الشعب بالمناهج والقوانين النافذه والمحققه للعدالة مابين الدلال والصرامة وحسم الأخطاء ومنع التجاوزات وحماية الأفراد والوطن من الخطر مثلها مثل الدول المتحضرة والمتقدمة فالله سبحانه لم يخلق البشر دون منهج برغم قدرته على نسف او احياء اي شىء من مخلوقاته.

” انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون” وبرغم هذا اقر الله الثواب والعقاب وتوفير الفرص وتنوع القدرات والطاقات لينتفع كلا منا بما حباه الله من مزايا تنفع البشرية فما الذي يستوقفنا ولماذا لاتنفذ الدولة سياسة الوعي اولا للشعب اذا استحدثت امرا او غيرت قانونا او بدلت موقفا ربما كان خاطئا للمكان او الزمان بما يتماشى مع مصالحهم ومصالح ابنائهم في المستقبل وعلى وعد وعهد من الشعب بانه اذا قام النظام السياسي بهذا الدور الواعي لابناء مصر فكلنا صغيرا وكبيرا قويا وضعيفا ثريا وفقيرا بعيدا او قريبا يدا واحدة كتلة لا تتجزأ عن الوطن ولنا الكثير من التجارب مع الشعب المصري والذي كان آخرها استيعابه بخطورة الفكر الأرهابي وتفشيه في المجتمع ليجتمعوا على قلب رجل واحد واقتلعوا التطرف والأرهاب من جذوره في سنة واحدة.

فلتكن الأيام القادمة سياسة واضحة وخطط استراتيجية واقتصادية قصيرة وطويلة الأمد وتحديد متطلبات الدولة من الشعب لتحقيق هذه الأستراتيجيات ونجاحها مع اعاناته لتحقيقها مع رفع مستوى الخدمات الأجتماعية والأقتصادية وتأتي في مقدمتها رفع مستوى التعليم والتأهيل اذا اردنا نجاحا للخطط ورقيا للوطن وتحويل مسارنا من دول مستهكلة ضعيفة ومهلهلة الي دولة اقتصادها هو الشعب بجودة انتاجه ورقي ثقافته وجم اخلاقه وسلوكياته فمتى نصبح تلك الدولة وذلك الشعب حلما استراتيجيا لابد من تحقيقه في القريب العاجل قبل ان يفوت الآوان.