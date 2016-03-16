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لاعب روما السابق يهاجم صلاح بسبب فيورنتينا

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لاعب روما السابق يهاجم صلاح بسبب فيورنتينا لاعب روما السابق يهاجم صلاح بسبب فيورنتينا

"التركيز مع محمد صلاح واعتباره الخطر الأكبر على نيجيريا هو خطأ" هكذا تحدث لاعب الزمالك معروف يوسف عن لقاء منتخب بلاده المقبل أمام .

وتستضيف نيجيريا منتخب مصر في الـ25 من شهر مارس الجاري في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017، قبل أن تحل عليها ضيفة بعد ذلك بأربعة أيام.

وتحدث معروف يوسف لموقع "أفريكان فوتبول" قائلا:"منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط، فكل ما أسمعه مؤخرا هو كلمة صلاح.. صلاح".

وأضاف اللاعب النيجيري"هذا سيكون خطأ كبيرا إذا اعتبرنا أن صلاح هو التهديد الوحيد علينا من مصر".

وواصل لاعب الزمالك تصريحاته"منتخب مصر لديه جناحية مهاريين ويتمتعان بسرعة كبيرة ويشكلان خطرا على نيجيريا هما مصطفى فتحي وأيمن حفني".

وأردف"مصطفى فتحي وأيمن حفني يشكلان خطورة كبيرة أكثر من صلاح".

وبسؤاله عن احتمالية استدعائه مستقبلا للانضمام لصفوف نيجيريا علق معروف يوسف"سيكون حلما تحول للحقيقة إذا انضممت للمنتخب".

يذكر أن قائمة منتخب مصر شهدت تواجد ثنائي الزمالك حفني وفتحي استعدادا لملاقاة نسور نيجيريا. (طالع القائمة بالكامل)

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