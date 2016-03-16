أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الزمالك – عودة كهربا وتحذير من ماكليش للاعبين.. وظهور مدرب الأحمال

Google+ Print
مران الزمالك – عودة كهربا وتحذير من ماكليش للاعبين.. وظهور مدرب الأحمال مران الزمالك – عودة كهربا وتحذير من ماكليش للاعبين.. وظهور مدرب الأحمال

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" للمشاركة في مران الزمالك الذي أقيم يوم الأربعاء استعدادا لملاقاة يونيو دوالا يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الكاميروني في إطار إياب دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعدما تغلب عليه في لقاء الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

وشهد المران تواجد جميع لاعبي الفريق وشارك كهربا فيه بشكل طبيعي بعدما كان يقوم ببرنامج تأهيلي خلال الأيام الأخيرة للعلاج من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الذهاب.

وأدى إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الفريق تدريبات تأهيلية بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة ولن يكون بمقدوره اللحاق بالمباراة المقبلة.

وفي السياق ذاته شهد المران الظهور الأول لمدرب الأحمال الجديد للفريق فرانك نوتال، وحرص على التعرف على اللاعبين قبل إعداد برامج لتأهيلهم بدنيا بشكل جيد.

بينما حذر أليكس ماكليش المدير الفني للفريق اللاعبين من التهاون في المباراة المقبلة أمام دوالا وعدم التفكير في نتيجة لقاء الذهاب.

وطالب ماكليش من اللاعبين ضرورة نسيان نتيجة لقاء الذهاب واللعب بقوة مرة أخرى في مباراة الإياب من أجل ضمان التأهل للدور التالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع