مران الزمالك – عودة كهربا وتحذير من ماكليش للاعبين.. وظهور مدرب الأحمال

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" للمشاركة في مران الزمالك الذي أقيم يوم الأربعاء استعدادا لملاقاة يونيو دوالا يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الكاميروني في إطار إياب دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعدما تغلب عليه في لقاء الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

وشهد المران تواجد جميع لاعبي الفريق وشارك كهربا فيه بشكل طبيعي بعدما كان يقوم ببرنامج تأهيلي خلال الأيام الأخيرة للعلاج من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الذهاب.

وأدى إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الفريق تدريبات تأهيلية بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة ولن يكون بمقدوره اللحاق بالمباراة المقبلة.

وفي السياق ذاته شهد المران الظهور الأول لمدرب الأحمال الجديد للفريق فرانك نوتال، وحرص على التعرف على اللاعبين قبل إعداد برامج لتأهيلهم بدنيا بشكل جيد.

بينما حذر أليكس ماكليش المدير الفني للفريق اللاعبين من التهاون في المباراة المقبلة أمام دوالا وعدم التفكير في نتيجة لقاء الذهاب.

وطالب ماكليش من اللاعبين ضرورة نسيان نتيجة لقاء الذهاب واللعب بقوة مرة أخرى في مباراة الإياب من أجل ضمان التأهل للدور التالي.