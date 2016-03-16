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«الوزراء» يقرر تمديد مهلة سداد ديون القطاع السياحي إلى عام بدلًا من 6 أشهر

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«الوزراء» يقرر تمديد مهلة سداد ديون القطاع السياحي إلى عام بدلًا من 6 أشهر «الوزراء» يقرر تمديد مهلة سداد ديون القطاع السياحي إلى عام بدلًا من 6 أشهر

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى.

وقد شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات إعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون إستثناء، الى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كلا من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد إجتماعات اللجنة بصفة شهرية.

 

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