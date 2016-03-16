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«الوزراء» يوافق على منحة بـ 20 مليون دولار لتلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين

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«الوزراء» يوافق على منحة بـ 20 مليون دولار لتلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين «الوزراء» يوافق على منحة بـ 20 مليون دولار لتلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة للاسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى.

ويأتي ذلك للاسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 20 مليون دولار امريكى.

كما يأتي القرار فى إطار المساهمة فى تمويل المشروعات التى تلبى الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين فى المناطق المستضيفة فى جمهورية مصر العربية لرفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وذلك من خلال دعم مشاريع قطاع الابنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات فى المناطق التى تشهد تركيز اللاجئين فيها، وافق مجلس الوزراء.

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