أخبار سوريا اليوم.. دمشق لم تفاجأ من الانسحاب الروسى.. ومناقشات حول الفيدرالية

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على القرار المفاجئ لانسحاب روسيا من سوريا والنقاشات حول إمكانية فيدرالية سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم ترحيب السعودية بالقرار الروسى.>أظهرت حسابات رويترز استنادا إلى لقطات محطات تلفزيون رسمية أن أقل قليلا من نصف القوة الجوية الروسية من القاذفات والمقاتلات فى سوريا غادرت البلاد خلال اليومين الماضيين. وأظهر تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية ولقطات للضربات الجوية الروسية وبيانات وزارة الخارجية الروسية فى وقت سابق أن روسيا احتفظت بنحو 36 مقاتلة فى قاعدة حميميم الجوية التابعة لها فى محافظة اللاذقية السورية.>قال بشار الجعفرى رئيس وفد الحكومة السورية فى محادثات السلام الجارية فى جنيف أن انسحاب القوات الروسية من سوريا لم يكن مفاجأة. وقال الجعفرى للصحفيين بعد اجتماع فى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن الانسحاب الروسى الجزئى من سوريا كان قرارا مشتركا اتخذه الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والسورى بشار الأسد وبالتالى لم يشكل مفاجأة.

بينما قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير للصحفيين فى الرياض اليوم الأربعاء أن الانسحاب الجزئى للقوات الروسية من سوريا خطوة إيجابية للغاية وأضاف أنه يأمل أن يجبر هذا الرئيس السورى بشار الأسد على تقديم تنازلات.

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